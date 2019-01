Ravimijoobes avariitegija sai tingimisi vangistuse

Arsti välja kirjutatud retseptiravimite mõju all olev 54-aastane mees ei tulnud Valgas mullu 22. septembril toime vasakpöörde sooritamisega ja sõitis sõiduautoga Škoda Fabia läbi torupiirete kõnniteel olevale kohvikualale.

Mees ütles, et oli tarvitanud erinevaid rahusteid. Tal olid ka tõsised koordinatsioonihäired. Politsei kinnitas, et Škodat juhtinud mees oli liiklusõnnetuse toimumise ajal psühhotroopse aine tarvitamise mõju all ehk niinimetatud ravimijoobes ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust joobes juhtimise paragrahvi järgi.