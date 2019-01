Otepää neiu läheb tuurile

Orkestri ja bändi saatel astub teiste seas lavale ka Kärt Anton, kellel on praegu peaosa muusikalis «Kaunitar ja koletis». Lisaks talle on laval Marko Matvere, Mikk Saar, Tanja Mihhailova-Saar ja Rasmus Kull ning Vanemuise kooriartistid Katrin Kapinus, Siiri Koodres, Risto Orav ja Oliver Timmusk. Kontsertide konferansjee on Hannes Võrno, dirigeerib Martin Sildos.