Kooliaktus muutus ühtäkki menuansambli kontserdiks

Ajaloostendid seadis kokku kooli karjääri -ja projektijuht Pille Olesk. Need hõlmavad perioodi kooli loomisest kuni 1976. aastani.

"Kasutasin nende kokkupanekul põhiliselt kooli kroonikaid, aga ka Bernard Kangro kooliteemalist raamatuid ja ajalooõpetajate materjale. Abi sain ka Valga muuseumist," rääkis Olesk. "Mulle on eriti südamelähedased just vanema perioodi stendid, kuna olen olnud ka ajalooõpetaja."

Stendide kokkuseadmise käigus selgus tema sõnul, et huvitavat materjali on sedavõrd palju, et sellest võiks kokku seada terve raamatu. "Ehk saabki see mõte teoks - kui mitte enne, siis viie aasta pärast."

Praegu on Oleskil aga käsil kooli uuemast ajaloost rääkivate stendide kokkuseadmine. Sellega on plaanis valmis jõuda 8. juuniks, mil toimub kooli vilistlaste kokkutulek.

Karjääri- ja projektijuht tõi huvitava asjaoluna välja, et tegelikult on koolil justkui kaks sünnipäeva. Kui reaalne õppetöö algas 11. jaanuaril 1919, siis avaaktus peeti sama aasta 24. veebruaril.

"Aastakümneid tähistatigi kooli sünnipäeva 24. veebruaril. Okupatsiooniajal see mõistagi enam ei sobinud ja nii hakati pärast sõda sünnipäeva pidama 11. jaanuaril," rääkis Olesk.

Koolil on seejuures olnud 13 direktorit, see on 10 korda vahetanud nime ja mitmel korral ka asukohta. Kõik see kajastub ka stendidel.

"Huvitav väljapanek ja hästi kujundatud," hindas Valga muuseumi direktor Pikne Kama. "Mõne foto puhul tekkis kohe küsimus, kust see saadud on."

Praegu tegutseb kool aga oma ajaloolises kodus Kuperjanovi tänaval. Seal sai täna teoks ka aastapäevaaktus, mis kaugeltki tavapärane polnud. Nimelt astus pärast lauluneidude etteastet ja direktori lühikest sõnavõttu koolipere ja külaliste ette ansambel Põhja-Tallinn. Bänd esines pea tund aega ja esitas publiku tungival nõudmisel oma esimese suure hiti "Lähen ja tulen" veel teistki korda. Osa kooliperet elas ansamblile kaasa tavapäraselt - lava ees. Osa piirdus toolidel kaasaõõtsumise ja -laulmisega.

"Lahe esinemine oli," hindas bändi liider Jaanus Saks. Ta ütles, et Põhja-Tallinn on koolipidudel esinenud varemgi, kuigi mitte eriti palju. "Aga need on olnud enamasti siiski õhtused esinenesid. Nii varasel kellaajal koolis üles astuda on ikka harv juhus: see esinemine jääb kauaks meelde," täpsustas ansambli laulja Maia Vahtramäe.