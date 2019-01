Isa ja poeg pürgivad maailma mototippude sekka

Avo Lusbo kinnitas, et 25–29 eluaastat on krossisõitja parim iga. «Pilk on praegu Euroopa ja kogu maailma suunas, ees ootavad põnevad ajad,» lisas ta. 25-aastane Andero Lusbo sai eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel EMX300 klassis üldarvestuses neljanda koha ning oli nii Eesti kui ka Läti meistrivõistlustel MX2 klassis teine.