Otepää neiu korraldab klassivenna mälestuseks heategevusliku kontserdi

Nüüd on tulemas noormehe mälestuseks heategevuslik kontsert. «Valter oli alates 10. klassist minu klassivend. Mälestuskontserdi idee tuli kohe pärast kurva uudise saabumist, et Valterit enam pole. Ta oli alati minule lähedane ning tundsin, et tal oleks selle üle hea meel,» ütles Otepää gümnaasiumi õpilane Laura Meigas (pildil), kes korraldab kontserti üksi praktilise töö käigus.

Ta lisas, et tuli ka mõte hakata igal aastal 25. jaanuaril korraldama Valteri-nimelist heategevuskontserti, et see muuta traditsiooniks. «Igal aastal toetataks eri fondi. Aga praegu on see veel vaid mõte,» märkis korraldaja.