Võrumaal lõhuti mootorsaanidega kuuseistikuid

Ta võttis selle teadmiseks ja läks järgmisel päeval maalapile asja uurima. Kohale jõudes selgus kurb tõsiasi. Uljad paarutajad olid osadest istikutest lihtsalt üle sõitnud ning need hävitanud. «Väga palju emotsiooni oli nendes istikutes. Mu pojatütar oli väga šokeeritud, kui ta sellest kuulis,» ütles Orgla. Tulevaste kuusepuude kasvatamine polnud lihtne, sest neid tuli iga aasta hooldada. Isegi metsloomade tõrjumiseks paigaldati istikutele vastavaid kaitsevahendid. Istikute kõrgus on praegu kuni 30 sentimeetrit ja neid on lume sees keeruline näha. Mootorsaanide vastu väikestel kuusepuudel kaitset polnud. Õnneks sõitsid mootorsaanid ühes jäljes ja seetõttu said kannatada vaid osad kuuseistikud. «Ülesõidetud istikutest enam vist elulooma ei saa,» tõdes mees.