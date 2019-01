Mees leiti Valga korterist surnuna

Kuna aken oli lahti, kasutasid päästjad täna seda teed korterisse pääsemiseks. Paraku leidsid nad 62-aastase mehe surnuna. «Vahel juhtub, et mõni vanem inimene kaob mingil hetkel silmapiirilt ära, kellel ei ole võib-olla ka lähedasi. On sotsiaalhooldaja, kes ei saa korterisse sisse ja tekib kahtlus, kas inimene on äkki surnud,» lausus Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.