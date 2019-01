Tehvandi Pentagoni maruline algus sillutas teed tänapäeva

Tehvandi spordikeskuse peahoone ehk rahvakeeli Pentagon avati 1978. aasta novembris. Hoone projekteeris RPI Maaehitusprojekt, ehitas Valga kolhooside ehituskontor. Nagu on vanades materjalides kirjas, kasutati hoone projekteerimisel maareljeefi. Ehitis on hobuserauakujuline, fassaadiga vastu looduslikku mäge. Nii et ühelt poolt vaadatuna on hoone kolme-, peasissekäigu poolt aga ühekorruseline.