Rahvas nõudis madalamaid hindu

Antslasse uue Konsumi planeerimise asjus kokku kutsutud rahvakoosolekul sooviti, et uus pood pakuks praegusega võrreldes madalamaid hindu ning kesklinnas säiliks avalik tualett.

«Minu isiklik soov on, et Antsla saaks korraliku kaubanduspinna, kuhu pääseks vaevata sisse ratastoolis või lapsevankriga ja kus mahuks ostukäruga liikuma,» sõnas Antsla vallavanem Avo Kirsbaum rahvakogunemisel.

Koosolek kutsuti kokku vallavolikogu liikmete ettepanekul, et rahvas saaks uue Konsumi kavandamise algfaasis sõna sekka öelda. Kuna selle rajamiseks tuleb Antsla tarbijate ühistul vallaga maad vahetada, sooviti panna kirja ka rahva tingimused.

Kaks peamist ühistule esitatavat nõudmist on, et kesklinnas säiliks avalik tualett, kuna praegune tuleb kaupluse tõttu lammutada, ning kaupluse ette rajatavat ligi poolesaja kohaga parklat saaks vajadusel ka avalikes huvides kasutada.

Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp aga ei näinud põhjust paraadi parklasse suunata. «Antslas on aastapäeva paraadi 23 aastat tehtud Vabadussõjas hukkunute mälestusmärgi ees ja see ei peaks ühistu parklasse minema.»

Ehitusele ette jääva avaliku käimla asemele rajab ühistu Grihini kinnitusel koostöös vallavõimuga uue väljakäigu, mida hakkab haldama vallavalitsus. Kas uus tualett tuleb tasuline või jääb teenus täielikult valla maksta, on Avo Kirsbaumi sõnul veel otsustamata.

Lisaks huvitas inimesi, kas uues poes tulevad praegusega võrreldes madalamad hinnad, kuid ühistujuht seda lubada ei saanud. «Kallimaks ei lähe,» ütles Provotorov. Tema sõnul on Antsla ühistul kavas suurendada Coopi süsteemi kaudu ostetavate kaupade osakaalu, mis võimaldab hindu paremini ohjes hoida, kuigi üldise elukalliduse tõusu vastu see garantiid ei anna.

Ka huvitas inimesi, miks pole Antslas ühegi suure jaeketi, näiteks Maxima poodi avatud. Provotorov heitis selle peale nalja, et pole konkurente lihtsalt Antslasse lubanud. Tegelikult on kaubandusjuhi sõnul asi selles, et jaeketid ei pea Antslat küllalt suureks kohaks, kuhu investeerida.