Vale viitenumber jättis haigla õendusabita

«Need on faktid, et haigla kadus ära, õendusravi enam ei pakuta, koduõendus on vähenenud. Ja vallavanem väidab, et tervishoid paraneb Tõrvas. Suur osa inimesi aasta lõpuks koondati: õed, samuti hooldajaid,» rääkis üks üritusel osalenud endine töötaja.