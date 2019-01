Võrumaal süttinud maja pandi tõenäoliselt põlema

Nende arvates oli väga tõenäoline see, et vana maja süütati. Seda sellepärast, et maja oli mahajäetud ja selles puudus elekter. Kahekorruselise maja ümber oli küll paar elektriposti, kuid ühtegi liini majaga ühendatud polnud. Selline maja iseenesest põlema ei lähe.