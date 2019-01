Arved Breidaks: venelased tulevad majja tagasi

Eestlaste ja siinsete venelaste üksteisest möödaelamisel on aastakümnete pikkune traditsioon, mille riigikokku pürgiv erakond eelmisel nädalal tabavalt kokku võttis. Eestlaste ja venelaste omavaheline suhtlemine käib pigem hädapärast, elatakse küll kõrvuti, kuid üksteisest vaadatakse kõrvale.

See on ka mõistetav, sest okupatsiooniaastate jooksul tugevalt välja kujunenud väärtushinnangud muutuvad aeglaselt, nõudes selleks vähemalt üht inimpõlve. Kangemad liberaalid võivad eestlasi sallimatuse pärast hurjutada, kuid käsu korras inimest juba ei muuda. Muutusi toovad aeg ja huvid.

Võru kortermaja seinal olnud üleskutse kadus, kui majarahval tekkis piisavalt raha, et fassaad korda teha. Ka oli üleskutse kaotanud aktuaalsuse, sest paljud venelased olidki Võrust lahkunud või uute oludega kohane- nud – lõimunud. Vene emakeelega Võru noortele polnud eesti keeles suhtlemine juba ammu mingi probleem, mistõttu kulges Vene põhikooli sulgemine 2010. aastal suurema kärata – kahju küll, aga kui õpilasi pole, siis pole.

Lõimumise võti on peidus regionaalpoliitika kivi all.

Ent ajad muutuvad. Mullu suvel hakkas üle pikkade aastate kõrva, et vene keel on Võrus tänavaile tagasi tulnud. Ei, need polnud turistid, vaid hooajatöölised. Ehitajad, peamiselt ukrainlased, kes õhtuti Tamula promenaadil kallist Eesti õlut limpsisid ja end väga viisakalt ülal pidasid. Hoidsid omaette ega kippunud eestlastega suhtlema – ja vastupidi.