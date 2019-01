Pangajuht valmistub end Otepääl proovile panema

Kitt tunnistas, et kui treener ja võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson esitas talle väljakutse osaleda «Hea eeskuju» projektis, oli ta esmalt kahtleval seisukohal. «Aga mulle meeldivad katsumused ja just seetõttu otsustasingi triatloni nimel treenima hakata: plaani kohaselt ja eelnevalt veendunult, et mu tervis seda lubab. Kui suudan oma tegevusega ka teisi sportima inspireerida, siis on see ainult boonus,» lisas pangajuht.