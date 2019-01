ATVde juhid sattusid õnnetustesse

Politsei on sel talvel tegelenud mitme juhtumiga, kus ATV-de või mootorsaanide juhid on õnnetustes viga saanud. Põhjused on olnud hooletus, liiga uljad sõiduvõtted ning ka purjus pea. Politsei rõhutab, et olgu tegu tänava, metsatee, põllumaa või ka järvejääga – purjuspäi ei tohi ühelgi juhul mootorsõidukit juhtida.