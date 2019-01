Ettevaatust: maanteedel on laialdaselt jäidet!

Neljapäeva varahommikul on teeolud maanteedel vahelduvad. Eelkõige Põhja- ja Kesk-Eestis on teekatted jätkuvas sajus kõikjal lumised, Eesti lääneosas on sadu läinud üle vihmaks ning suuremad teed soolamärjad või märjad ning valdavalt puhtad.