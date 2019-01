Galerii: Valgas alustas tegutsemist Ukraina söögikoht

Kööki veavad Blagodarju OÜ nimelise firma kaudu Ukrainast pärit Vadim Grinjov ja Natalja Grinjova. Natalja Grinjova rääkis, et idee oli neil juba neli aastat tagasi, kui nad Eestisse elama tulid. Alguses elas naine Tallinnas ja mees Valgas. Neil oli soov Valga arengus kaasa rääkida, et elu siit ära ei kaoks. «Inimesed ütlesid, et Valga on kehv linn, noored sõidavad ära ja kõik laguneb. Aga meile väga meeldib, see on väike ja rahulik,» kirjeldas Grinjova, kes abikaasaga end juttudest häirida ei lasknud.