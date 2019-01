Psühholoog noorte hingehädadest: kuniks on elu, on lootust

Noorte vaimne tervis on seepärast eraldi teema, et osa häiretest algab just noorukieas.

Saab öelda: «Olen märganud, et oled või käitud teistmoodi, mul on sinu pärast mure.» Või siis: «Mind huvitaks kuulda, mis sinuga toimub.» Noored on öelnud, et küsimine ise – see, et keegi on teda märganud ja peab teda piisavalt oluliseks, et oma aega kinkida –, on juba väike samm. Kindlasti peaksid vanemad saama murest teadlikuks. Paha ei tee abi otsida perearstilt, psühholoogilt või ka psühhiaatrilt.

Milliseid juhtumeid teil oma praktikast eriliselt meelde on jäänud?

Neiu käis 10. klassis. Ei saanud magada, muremõtted olid peas, uues koolis ka. Ütles, et ükskõik, kas süüa kuu aega järjest paljaid makarone, sest toit on enam-vähem ühe maitsega. Emaga olid suhted väga konfliktsed, palju tülisid, uste paugutamist, karjumist. Kuni selleni, et ööseks põgenes sõbranna juurde. Ema ütles, et tüdruk on pätiks läinud.

Õpetajad juhtisid tähelepanu, et hinded on alla käinud. Aga siis leidus emakeeleõpetaja, kes luges kirjandist välja eksistentsiaalseid mõtteid. Ta kutsus tüdruku enda juurde ja küsis, kas peaks millegi pärast muret tundma. Tüdruk sai mingid asjad ära rääkida ja jõudis minu juurde.

Kas see, et diagnoose pannakse aina rohkem, näitab, et probleeme ongi sagedamini või osatakse sellele lihtsalt rohkem tähelepanu pöörata?

Seda on raske öelda ilma heade uuringuteta, mida Eestis on üpris vähe tehtud. Hüpotees on, et häirete sagedus tõesti kasvab. Aga ma ei julgeks seda kindlalt väita, teatud mõttes on diagnoosid ka sotsiaalsed konstruktid.

Meedia reeglina suitsiididest ei kirjuta. On see vajalik põhimõte?