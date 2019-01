Peipsi-äärse Sibulatee avastamata aarded ootavad märkamist

«Sibulatee esimese juubeli ehk 10-aastaseks saamise puhul on meil 2019. aasta jooksul plaanis mitu ettevõtmist. Esimene, mis haarab siinseid elanikke ja ka külalisi, läks käima siis, kui kuulutasime välja Sibulatee 25 aarde konkursi. Väga oluline on, et kohalikud elanikud tooksid välja oma arvamused, mida nad tahaks Sibulateel külastajatele näidata,» selgitas MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.

Kampaania «Sibulatee 25 aaret» algab aarete otsimise ja esitamisega, seejärel valitakse pakutust välja 25 avastamist väärt paika või objekti, koostatakse nende kohta küsimused ja kõik see vormub platvormil eesti100aaret.ee mängukeskkonnaks. Kõik, kes maist septembrini soovivad Sibulatee rohkem või vähem tuntud paiku ja objekte avastada, saavad seda koos sõpradega teha mobiilirakendust kasutades. Otsitakse üles aare, vaadatakse see üle, tutvutakse mobiilis oleva taustainfoga, vastatakse seal küsimustele ning kogutakse punkte. Parimad saavad auhinnatud oktoobris.

10. veebruarini kogub MTÜ ettepanekuid aarete kohta. Neid võivad teha nii kohalikud kui ka Sibulatee fännid. Objektid võivad olla nii looduslikud kui inimeste loodud. Peaasi, et need on külalistele kättesaadavad, nii et nende juurde on võimalik kas või kõndida ning maaomanik on nõus külastajate käimisega.