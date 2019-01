Küsitlus: kuidas hindate teedehoolduse kvaliteeti?

Aivar Lukk, töötu

No talvel ikka oleks vaja rohkem lund tõugata. Aga siin tõugatakse ainult poolikult. Mul maja lähedal käis sahk ja lükkas kõnniteedelt sõiduteele lume. Pärast pidid elanikud ise tee puhtaks lükkama. Üks ütles veel, et kutsume saha uuesti lükkama, aga selle jaoks pole ju raha. Nii tuleb tõugata, et kõik puhas oleksm mitte nii, et pärast tuleb tehtud töö veel ümber teha. Muud ma ei oskagi öelda. Ega see lume lükkamine on üks naljakas asi. Lükkad ära ja pärast sajab uuesti täis. Mis sellest siis kasu on. Kuigi ma ise autoga ei sõida, siis tunduvad need teed tunduvalt paremini lahti lükatud kui jalakäijate omad.