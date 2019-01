Setomaa muuseumid ühinesid

Ka Marienhagen kinnitas, et ühised ettevõtmised on tulekul – koos on ju koormat kergem kanda. «Teisalt on oluline, et töö nii palju ei kattuks. Iga muuseum peaks veelgi selgemalt leidma oma niši. Näiteks Värskas on tugev arhitektuuripool, Obinitsas laulukultuuri puudutav osa, oma nägu on ka Saatse muuseumil. Temaatilist kattuvust peaks jääma vähemaks, aga kuidas see jaotus täpsemalt kujuneb, näitab aeg.»