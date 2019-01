Oskusi näitab üle 120 esineja

2019. aastat alustavad stuudiolased talvekontserdiga «Avatud uksed», mis saab teoks homme Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. «Pealkirja mõte on anda sõnum: meie uksed on avatud kõigile,» selgitas stuudio juht Marina Jerjomina.

Kontserdi läbiv mõte on aga tema sõnul, et tuleb osata unistada, kuna unistusest saab tihtipeale soov. Selle täitumine teeb aga õnnelikuks.

Jerjomina kinnitas, et publiku austus ja huvi on just need motivaatorid, mis inspireerivad stuudioperet ja pakuvad neile uusi ideid.