Otepää MK-etapil võistleb 19 eestlast

Team Haanja ja Eesti murdmaasuusakoondise treener Anti Saarepuu ütles möödunud aasta lõpus antud intervjuus, et Otepää maailmakarikaetapp on sportlastele väga oluline. «Kuna veebruari lõpus algab suusa MM Seefeldis, on üks eesmärkidest kindlasti maailmameistrivõistlused. Sportlased on öelnud, et meil on nagu kaks MMi sel aastal. Otepää maailmakarikas kodus on paljudele sportlastele sama tähtis kui see MM. Need kaks suusapidu on meie selle aasta võistlused number üks,» sõnas Saarepuu hooaja alguses.