Politsei pedofiilipaanikast: ohtu kellelegi ei ole

«Tähelepanu, lastevanemad! On märgatud võimaliku pedofiili tegutsemist! Aasta esimestel nädalatel on tulnud lastelt Sangastes, Keenis ja Tsirguliinas erinevaid teateid võõra meesisiku kummalise käitumise kohta,» kirjutati Facebooki-postituses.

Postituses märgiti, et lastele on pakutud maiustusi ja kutsutud autosse: «Lausa siinsamas Sangaste kaupluse parklas. Teave on edasi antud ka politseile. Palun südamest lastevanematel oma lastele taas korrata: võõraga kaasa ei minda ja temalt midagi vastu ei võeta. Hädaolukorras tuleb appi karjuda, mitte loota enda jõule.»