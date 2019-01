Lapsi kooli transportival bussil puuduvad turvavööd

«Kuna selle bussiga liikleb pea kogu Hargla koolipere ja vaadates, mis liikluses igapäevaselt toimub ja arvestades raskeid ilmaolusid, on minu kui lapsevanema mure põhjendatud,» kirjutas ta. Tema sõnutsi on üllatav, et sellised bussid üldse maakonnaliinil sõidavad.

«Hea uudis on see, et alates järgmisest nädalast oli meil niikuinii plaanis vahetada liinil teenindav buss uuema vastu, kus istmetel on turvavööd,» ütles Pokk. Ta lisas, et kui bussil on turvavööd olemas, tuleb need kindlasti ka kinnitada. Turvavöödega on varustatud ka uued bussid, mis GoBus toob Valgamaa teedele septembrikuus.