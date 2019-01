Riik, mida kuulsad ja rikkad armastavad

Vahemere ja Prantsusmaa vahel asuvas vürstiriigis puudub oma residentide otsene maksustamine tulumaksuga. See on ka üks põhjus, miks kuulsad ja rikkad just Monaco kodanikud soovivad olla. Euroopas unikaalne maksusüsteem on viinud sinna prominentseid tegelasi ka Maarjamaalt. Tegu pole siiski lausmaksuparadiisiga. Maksustatud on pärandamine, samuti näiteks korteri üürimine või kinnisvara ost.

Kuna Monaco pole Euroopa Liidu liige, on seal telefonis interneti kasutamine kulukam, kui muidu Euroopas harjunud oleme. Samuti kõnehinnad. Telefoni sõrmitsedes tuleb olla tagasihoidlik.

Riiki toidavad ettevõtlus, staarid ja turistid

Iga kolmas riigis elav inimene pidi olema miljonär. Kõrgeima klassi staarid on igal sammul paparatsodest ümbritsetud ja ega nad nende pärast tänavatel jalutada saagi – liigutakse ikka uhke auto, helikopteri või jahiga.

Neid kõiki on ka eeskujulikult teenindada vaja. Monacos teeb väidetavalt tööd umbes 30 000 inimest, eelkõige lähikonnas asuvast regioonist ehk Itaaliast ja kiviviske kauguselt Prantsusmaalt. Monegaske, nagu oma riigi kodanikke kutsutakse, kohtab töötamas kordades vähem.

Ametlik riigikeel on prantsuse keel. Enamik kaupmehi on inglise keelega sina peal, kuna turiste liigub palju ja neilt on vaja ju raha ära võtta.

Ettevõtluses olevat osakaalult esikohal parfümeeria, järgnevad telekommunikatsioon ja pangandus. Kohapealseid töökohti loob hulgaliselt turism.

Mängupõrgut piiravad luksusautod

Riigi visiitkaart on kallid jahid sadamas. Muidugi ei saa üle ega ümber ka Monte Carlo kasiinost, mis mõeldud vaid välismaalastele. Mänguruumi sisenemiseks tuleb tasuda 10 eurot. Siseruumidesse liikusid pigem tualettides daamid ja frakkides härrasmehed. Lühikestes pükstes turistid sinna ei kippunud ja neid poleks sellises riietuses sinna lubatudki.

Vahemere-äärsed majad tõusevad Monacos otsekui kalju seest. FOTO: Jaanus Mark

Hoone taha jäävad terrassidel asuvad aiad palmipuude, ilupõõsaste, skulptuuride ja lilledega. Muru näeb välja nii korrektne, et tekib kahtlus, kas see on päris. On küll, kuigi näeb turritavate teravate roheliste libledega pisut teistsugune välja kui Eestis. Kõrval asuvad uhke ooperimaja, luksuslik Hotel de Paris ning restoranid.

Päikese käes kiiskavad Ferrarid, Lamborghinid, Rolls-Royce`id, Bentleyd ja teised luksussõidukid. Mitmel masinal on küljes mitte Monaco, vaid hoopis Vene, Kasahstani, Suurbritannia või Saksa numbrimärgid. Kui keegi soovib massi sulanduda, siis punane Ferrari California saab rentides sinu omaks 1500 euro eest ja seda terveks ööpäevaks.

Kuhjaga uudistamist ja krõbedad hinnad