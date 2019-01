Oma tarbeks tapetud põllumajanduslooma ei tohi turustada

VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup tõi välja, et Euroopa Liidu normides kasutatakse oma tarbeks tapmise kohta terminit „private domestic consumption“ ning see on üheselt mõeldud hõlmama põllumajanduslooma tapmist füüsilise isiku poolt enda ja oma perekonna toitmise eesmärgil. “See tähendab seda, et oma tarbeks tapmisel kasutatakse loomset toitu üksnes isiklikeks vajadusteks,” lisab Kaup.