Rong võttis bussilt reisijad ära?

Ettevõte loobub liini 876 teenindamisest, olles seega juba mitmes vedaja, kes sõitjate vähesuse tõttu antud liini teenindamisest loobub, kinnitas mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus. Ettevõte on ühistranspordikeskusele esitanud ka statistilised andmed sõitjate liikumise kohta, et oleks võimalik hinnata vajadusest sellise liini järele.

«Sõitjaid on tõepoolest äärmiselt vähe. Põhjuseks on tõenäoliselt, et samal kellaajal on Põlvast võimalik sõita Tartusse mugava reisirongiga. Tartust saab omakorda jätkata kiirrongiga sõitu Tallinna suunas,» teatas Kagu Ühistranspordikeskus. «Kuna ärajääva liini väljumine on samal ajal rongi poolt kaetud, ei ole hetkel kuigi tõenäoline, et mõni ettevõtja sooviks vähese täituvusega liini teenindamist jätkata.»