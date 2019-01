Otepää kohale tuleb õhugondel?

Nüüd on selgunud, et arengukava projekti viimases versioonis on õhugondelliini teema jätkuvalt plaanis. Vallavalitsuse liikmete ja juhtrühma arvamuse järgi on tegemist perspektiivse võimalusega kümneaastases perioodis, mis suurendaks Otepää atraktiivsust turismi sihtkohana. Näitena tuuakse sarnane turismitoode Lätis Siguldas.