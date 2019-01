Grüne Woche Eesti stendil saab käia virtuaalses suitsusaunas

18.-29. jaanuarini Berliinis toimuv mess Grüne Woche on Euroopa üks suurimaid toidu ja rohelise elu messe. Mess toimub 115,200 m² suurusel alal, esindatud on üle 60 riigi. Messi on viimastel aastatel külastanud 10 päeva jooksul üle 400 000 külastaja.