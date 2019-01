Valgamaa talunik näeb lipumärgi kohtuvaidluses kokkuleppe võimalust

Kutsarit häirib, et sinimustvalget märki võivad kanda ka tooted, mille põhitooraine pole Eestist. Tema sõnul eksitab see tarbijat. Valgamaa Põllumeeste Liidu juhatuse liikme kriitilised hinnangud märgi kasutamist reguleeriva toiduliidu juhi Sirje Potisepa aadressil on talle nüüdseks kaela toonud kohtuasja. Potisepp süüdistab oma hagis Kutsarit valeandmete esitamises ja au teotamises. Hagi esitas ta portaalis Lõunaeestlane avaldatud artikli järel, mis jätab Potisepa hinnangul temast ekslikult mulje kui inimesest, kes on aastaid Eestis inimesi petnud.