Talveöölaulupidu tuleb taas

«Juubeliaasta puhul on meie laulupeo kontseptsioon pisut teistsugune. Kuna tulekul on XXVIII laulupidu, siis otsustasime anda kooridele puhkust. Seekordne pidu on korraldatud nõnda, et tegemist on laulusimmaniga, kus kooridele eraldi lava ei ole, aga on lauluala eeslauljatele,» selgitas Talveöölaulupeo üks pikaaegsetest korraldajatest, Otepää kultuurimaja perenaine Merle Soonberg. «Laulupeole ootame kaasa laulma kõiki laulusõpru. Olge julged ja tulge oma koori või sõpruskonnaga ning saage osa meeleolukast talvisest muusikasündmusest Otepääl!»