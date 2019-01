Talv kogub hoogu: lähipäevil on oodata kuni 17 miinuskraadi

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hooti lund. Hommikul on pilvi ja sadu hõredamalt. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, rannikul puhanguti 12-14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Külma on 4-10, kohati 13, saarte rannikul 2 kraadi. Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm. Kohati on lumehoogusid. Pärastlõunal pilvkate tiheneb ning õhtul jõuab loodest tihedam sajuala. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtu poole tugevneb edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 16 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saartel võib veel kohati ka kraad sooja tulla.