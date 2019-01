Peaminister ja siseminister tutvusid olukorraga kagupiiril

Kolmikpiiripunkti külastanud peaminister sõnas, et Eesti idapiir ka Euroopa Liidu ja NATO välispiir ning selle väljaehitamisel on esmatähtis kvaliteet ja rahaliste vahendite parim võimalik kasutus. «Piiriehituse hangete ettevalmistamisse on kaasatud riigi parimad eksperdid, kes teevad omavahel tihedat koostööd. Meie ametkondades on piisavalt kogemusi suurte ehitusprojektide teostamisel ja mul on hea meel, et neid kogemusi ka rakendatakse,» ütles Jüri Ratas.