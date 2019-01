Valgamaa meistrivõistlused mälumängus kolisid Tartumaale

Lõuna-Eesti mälumängusõpru regionaalpoliitika uperpallid kuigivõrd ei heidutanud ja nii koguneski Rõngu rahvamajja reedel 13 mälumänguvõistkonda Valga, Tartu ja Põlva maakonnast. Neil kõigil on võimalik võita Palupera karikas, viis Valgamaa tiimi jahivad lisaks ka maakonna meistritiitlit.

Mängujuht ja enamiku küsimuste autor Tõnu Talve teatas kohe mängu algul, et midagi head võistlejatel loota pole: küsimused on pigem raskemapoolsed. Et mängujuht teps mitte ei liialdanud, näitab ka see, et punkte saadi eriti just esimeses mängupooles üpris tagasihoidlikult. Seda ei saa muidugi öelda Otepää tiimi kohta, kes kohe mängu algul oma teed läks. Poole mängu peal oli nende edu teisel kohal oleva Kuke talu võistkonna ees juba 9 punkti.