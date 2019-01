Treener Anti Saarepuu: Väga positiivne päev!

„Kuna need sprindipunktid olid see aasta meil avamata ja lootsin, et üks mees sõidab meil kolmekümne hulka, aga täna lausa kaks meest väga kindlalt eelsõidus top 20,“ võttis Eesti koondise treener Anti Saarepuu päeva kokku.

Saarepuu sõnul oli Marko Kilbi edasipääs ootuspärane, kuid Karel Tammjärve kõrge koht hea üllatus. „Markost ma ootasin, et ta kvalifitseeruks, aga Kareli 12. koht oli minu jaoks kerge üllatus. Karel on see aasta näidanud, et ta suudab ka sprinti väga hästi sõita,“ ütles Saarepuu.

„Ma arvan, et Marko hakkab ka ennast leidma, eks klassika olegi Markole meelepärasem. Kui 2/3 oli eelsõidust tehtud, siis Marko oli veel neljandal kohal, aga eks see rada Markot väga ei soosinud, sest see oli tema jaoks natuke pikk,“ sõnas Saarepuu.

Positiivse poole pealt tõi Saarepuu välja ka selle, et saadi hea võrdlus maailma tipu [Johannes Hoesflot M.P.] Klaeboga, kes enamus sprindi eelsõite võidab. „Täna oleme temale kaotust vähendanud pea poole võrra. Nüüd on veel MM-ini üks kuu aega ning usun, et suudame ka uisus parema seisundi leida, et MM-il sarnaseid sõite teha,“ kommenteeris Saarepuu Eesti ja maailma tippude tasemevahet.

Rahva kaasaelamine võttis hääle ära

„Väga tore on näha, et staadion on peaaegu rahvast täis ja raja äärde ka igale poole jätku,“ kiitis Saarepuu publiku hulka. Tema sõnul oli sportlastele väga keeruline aega ja sõnu läbi rahvakisa öelda, ning tõdes, et tema hääl oli juba eelsõitudest ära.

„Muidugi natuke kahju on, et Raido ei kvalifitseerunud, et ta oli veel tegelikult viimase tõusu otsas staadionile laskumisel konkurentsis, kohal 22, aga ei jõudnud piisavalt suurt hoogu lükata,“ võttis Saarepuu Raido Ränkeli sõidu kokku.

Homme veel võimalus omasid toetada

Homme sõidavad naised 10 km ja mehed 15 km. „Homme on põhilootus meil Karelil, kes on meil distantsisõitudel number üks. Karel tahaks homme tänase koha kindlasti üle sõita, aga ma usun, et Karelile on võimetekohane olla 20-30 parema hulgas,“ hindab Saarepuu Karel Tammjärve võimalusi.