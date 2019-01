Kagu-Eestit läbiva kiirrongi kõnelusi plaanitakse veebruarisse

Kohtumine pidi esialgsete plaanide kohaselt toimuma juba detsembris, hiljem lükati see edasi 17. jaanuarile, nüüd on aga arutluse all kohtumise korraldamine veebruari alguses. «Meie taha see jäänud ei ole, ilmselt võtab otsuste tegemine sealkandis lihtsalt rohkem aega,» rääkis Eesti Raudtee arendusjuht Arthur Raichmann.