Antsla piirkonnas tegeleb prügiveoga Ragn-Sells. Ettevõte tõstis hindasid mitmel põhjusel. Kõige olulisem neist on käitlustasude kallnimenine. Enamik valla segaolmejäätmetest jõuab Iru jäätmepuhastustehasesse, kus prügi vastuvõtuhind on suurenenud 2017. aastast 44 eurolt 63 eurole tonni kohta. Samuti sundis hindasid tõstma tööjõukulude ja kütuse kallinemine. Kusjuures eelmine kord kallines vallas prügivedu 2017. aasta juulis, seega on viimase pooleteise aastaga olnud kaks hinnatõusu.