Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid

Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk maatüki kohta peetavaid andmeid eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused piiriandmed. „Selle töö käigus selgitas Maa-amet välja usaldusväärseimad piiriandmed ja võttis aluseks kõige uuema aluskaardi. Nende andmete põhjal arvutati maatükkidele uued pindalad, mis on nüüdseks uuendatud ka maakatastris ja kinnistusraamatus,“ ütles Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. Oluline on rõhutada, et andmete korrastamine registrites ei mõjuta piiri looduses. Täiendavalt kontrollitakse andmete võrdlemise teel, et andmed oleksid mõlemas registris ühetaolised.