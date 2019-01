Töötukassa tunnustas Lõuna-Eesti parimaid tööandjaid

Põlvamaa Aasta Tööandja 2018 on Tere AS Põlva Tootmine, kes annab ka vähenenud töövõimega inimestele võimaluse erinevate ametitega tutvuda ja õppida. Koostöös töötukassaga aidatakse kaasa ka nõrgema konkurentsivõimega inimeste oskuste kasvamisele ja uute võimaluste otsimisele. Lisaks on kasutatud töövahenduse ja palgatoetuse võimalust.

Põlvamaa Aasta Koostööpartner on Psychological Consultation OÜ. Psychological Consultation OÜ on Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna klientidele pakkunud psühholoogilist nõustamist umbes pool aastat. Kliendid hindavad nõustajaid kõrgelt, nii on positiivset tagasisidet andnud ka need kliendid, kes esialgu läksid teenusele kõhkluste ja kahtlustega.

Valgamaa Aasta Tööandja 2018 on AS Medical Pharmacy Group. Tegemist on Eesti kapitalil põhineva innovaatilise ettevõttega, mis toodab personaalseid vitamiine, mineraalaineid ja erinevaid tervisetooteid. Ettevõte avas aasta tagasi Valgas müügikontori ja töötukassas oli kaasatud ettevõtte värbamisprojektidesse.

Valgamaa Aasta Koostööpartner on MTÜ Valgamaa Tugikeskus.Tegemist on rahvusvahelistele nõuetele vastava hoolekandeasutusega, kus on loodud head võimalused psüühilise erivajadusega klientide elamiseks, arenguks kui ka tööks. Keskuse koolitatud ja professionaalne kaader tuleb suurepäraselt toime sügava liitpuude ja käitumisprobleemidega autistlike klientidega.

Võrumaa Aasta Tööandja 2018 on OÜ Vastseliina Hooldekodu. Ettevõtte on alati nõus pakkuma töötukassa klientidele proovipäeva võimalust testida, kas sotsiaalvaldkond on neile see õige. Samuti on mitmed töötukassa kliendid leidnud sobiva töökoha läbi tööpraktika ja palgatoetuse teenuse.

Võrumaa Aasta Koostööpartner 2018 on Tugev Partner OÜ, Võrumaa Autokool. Tugev Partner on töötukassa pikaaegne koolituskaardipartner. Kui töötukassa konsultantidel on spetsiifilisi küsimusi, mis puudutavad ametikoolitusi või erinevaid sõidu kategooriaid, siis saab Võrumaa Autokoolist oma küsimustele vastused.