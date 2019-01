Vastseliina elamuskeskus kandideerib turismiobjekti auhinnale

Turismiobjekt 2018 auhinnale kandideerivad sel korral ETFLi peasekretäri Mariann Luguse hinnangul väärikad keskused, mis on teinud möödunud aastal väga head tööd, et edendada kodumaist turismi ja meelitada ligi ohtralt välisturiste.

“Väga oluline on aga see, et omanäolisi ja põnevaid külastuskeskuseid leiab üle Eesti, mitte ainult Tallinnas. Välisturist võiks aina rohkem jõuda pealinnast eemale ning selles osas tegi möödunud aastal head tööd Kernu mõis, mis pakkus ühtaegu kohta nii majutuseks, kvaliteetsete kontsertide kui ka teiste kultuuriürituse korraldamiseks kui ka turismigruppide majutamiseks ja toitlustamiseks. Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskus on aga omanäoline uus koht, mis pakub võimalusi nii ekskursioonideks kui ka seminarideks,” lisas Lugus.