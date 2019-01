Bussijuht pidas oma heategu loomulikuks käitumiseks

Buss valmistus juba ära sõitma, kui sellele tuli veel üks reisija. See oli vanem meesterahvas, kes paistis bussijuhile juba sisenedes veidikene näost ära. Vanem härrasmees jõudis bussile täpselt viimasel hetkel ja istus kohe esimestele pinkidele. Seejärel võttis GoBusi bussijuht suuna Tartu poole. Buss sai sõita vaid paar minutit, kui rahvas hakkas sees karjuma «Peatage buss kinni,» See juhtus Tartu ringtee juures. Pärkson jättis bussi seisma ja vaatas, mis juhtunud. Ta leidis eest näost kaameks tõmbunud kokku kukkunud reisija. Paljud kartsid, et mehe mehe elutee lõpp võib olla sekundite kaugusel.