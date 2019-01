Vanaproua ootas lumesahka mitu nädalat

Peaaegu 80-aastane Iivi Aumann sõnas, et on oma talus elanud juba 43 aastat, kuid nii kehva hooldust pole ta varem kogenud. «Mul on varsti sünnipäev, aga lapsed ei saagi külla tulla,» oli ta esmaspäeva lõuna paiku murelik.

Kuid tulevane sünnipäev kahvatub selle kõrval, et Iivi Aumannil olid hiljuti hingamisprobleemid ning ta pidi EMO-sse minema. Emale sõitis appi poeg, kes jättis auto suure tee äärde ja vedas siis Iivi läbi lume autosse. Alles hiljuti käis tema juures ka soojuspumba paigaldaja, kes sõitis Tartust kohale. «Keeras autoga siia sisse ja sõitis summuti alt ära. See on hullumaja ju,» rääkis Aumann, kes maksis veel paigaldajale 20 eurot, et ta oma auto saaks ära parandada.