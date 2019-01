Päästeamet hajutas süütamiskahtlused

Kui päästjad said 14. jaanuari hommikul kella 7.40 ajal teate tulekahjust Võru vallas Raiste külas, oli kahekorruseline elumaja selleks ajaks juba sisuliselt maha põlenud. Kuidas kõrvalises kohas mahajäetud maja ootamatult põlema läks, oli mõistatus, millele sündmuskohal töötanud meeskonnavanem pakkus vastuseks tahtliku süütamise.

«See oli väga esialgne info ja spekulatsioon, millele praeguseks mingeid kinnitusi pole leitud,» ütles Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik nädal pärast juhtunut. «Põhjus on ebaselge ja seda, kas tegemist oli hooletusega lahtise tulega ümberkäimisel või millegi muuga, uurib praegu politsei.»

Pressiesindaja Marek Kiik tõdes, et Raiste elumaja põlengu uurimist raskendab asjaolu, et selle omanikud on Venemaal ja nendega pole veel ühendust saadud.