Verner Ant: Muret teeb perevägivald

Muutunud aegadest annavad märku järjest sagedasemad teated, kuidas inimesed oma rahast internetis ilma jäävad.

Mullu kaotas Kagu-Eestis liiklusõnnetustes elu kaks inimest. Ka kaks on liiga palju. Siiski oli 2018. aasta Kagu-Eestis liiklusohutuse mõttes kindlasti üks paremaid, sest vähenes nii õnnetuste, neis hukkunute kui ka viga saanute hulk. Samuti vähenes joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste arv. Paranenud liiklusolude taga on mitu tegurit. Näiteks paraneb teedevõrgustik, kasutusel on parema turvavarustusega autod, viisakam on ka liikluskultuur, kui võrrelda seda kümne aasta taguse seisuga.

Liiklusjärelevalve vaates on sel aastal üks olulisi muudatusi lühimenetluse kasutuselevõtt. Seadusandja on määranud 20 kergemat väärtegu, neist enamik liiklusrikkumised, mille eest edaspidi määratakse inimesele kindla suurusega mõjutustrahv. Karistusregistrisse märget ei jää ning sellega ühes jääb meil aastate pikku karistatud inimesi järjest vähemaks. Mida see politseile liiklusjärelevalve mõttes tähendab? Kokkuhoitud aega, sest kohapeal vormistatakse kiirelt lühimenetluse otsus ning ülejääva aja saab politseinik olla oma kogukonnale nähtavam, rahustada liiklust ja tagada turvatunnet.

Kui mõni arvab, et 40-eurone mõjutustrahv näiteks turvavööta sõidu eest on nõnda väike, et «tüütu» abivahendi kasutamisest üldse loobuda, siis mõelge veel kord: turvavööd ei kanta trahvi vältimiseks. See võib päästa õnnetuse korral sellest, et paiskud autost läbi esiklaasi välja või lömastad rinnakorvi vastu rooli ja saad surmavaid vigastusi.