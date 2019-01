Võit tõstis Serviti teiseks

«Täna päästsid meid väravavahid, ka kaitse oli päris hea. Samas oli meil selliseid vigu nagu varemgi, kuid need ei saanud saatuslikuks,» võttis mängus enim väravaid visanud Henri Hiiend kohtumise kokku.

Teist mängu järjest rõkkas Mesikäpa hall toetajate rõõmuhõisetest, kui Serviti kord viigistas mänguseisu või läks taas kord juhtima. Käesolev hooaeg ei ole Servitile olnud kerge. Nii meeskond kui toetajad elavad igale võidule elavalt kaasa ning positiivne meeleolu saalis annab järjest rohkem jõudu ka mängijatele platsil. Ega ilmaasjata ei öelda, et kaheksas mängija saalis on toetajaskond.

Ka treener Rein Suvi leidis, et oli päris hea mäng. «Pallikaotusi oli küll 9, kuid see on selline arv, millega saab toime tulla. Muudes statistilistes näitajates olime vastasega enam-vähem võrdsed, seega tegemist oli võrdsete mänguga.»