Heino Tartes pälvis suure tunnustuse

Heino Tartese suureks teeneks on lõõtspillimängu populariseerimine noorte hulgas. 2018. aastal loodi tema eestvedamisel tüdrukutest koosnev rahvamuusika ansambel FolkMelody, mis on edukalt esinenud Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus. Ta on valmistanud 100 Teppo tüüpi lõõtspilli ja jagab lõõtspilli valmistamise oskusi edasi ka teistele. Ühtlasi on ta populaarse telesaate „Rahvalõõts” üks idee autoritest.