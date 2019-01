Trad!Attack läks Austraalia-tuurile

Nagu sotsiaalmeediasse üles pandud fotodelt näha, on ansambli liikmed kontsertide andmise kõrval jõudnud nautida ka kohalikke võlusid. Nii on proovitud kohalikku sööki ja jooki, tehtud tutvust kohaliku loodusega ja püütud laineid surfilaual.

Ansambel ongi tuntud innuka reisijana. Nagu ansambli liige Sandra Vabarna aasta algul Lõuna-Eesti Postimehele ütles, on nad viie aasta jooksul esinenud 37 riigis. «Jäänud on veel 159 riiki,» viitas ta kunagi naljaga pooleks välja öeldud plaanile esineda kõigis maailma riikides. Selle aasta alguses jätkabki bänd tuuritamist Austraalias ning veebruaris on kavas sõita Kanadasse. «Kevadel jõuame veel Soome, Venemaale ja Ukrainasse,» lubas Sandra Vabarna aasta algul.