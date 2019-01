Kurjad kommentaarid ajasid Uibomäe nutma

Uibomägi tunnistas, et mänedžer Tanja Mihhailova on teda õpetanud kommentaare mitte lugema. Intervjuuks võttis naine siiski kommentaarid lahti: «Mul hakkas päris halb, nagu füüsiliselt ebameeldiv. Selline tunne, et migreen tuleb kohe.»

Uibomägi on La La Ladiesiga koos esinenud juba 5 aastat ning nende ülesanne laval on inimeste meelt lahutada. «See kohutab ära, et minu hea soov kellelegi head muusikat pakkuda sellist viha ja isiklikku põlgust tekitab. Millega ma selle ära olen teeninud?» ei mõista laulja.

Suvel tegi La La Ladies oma 5-aastasest tegutsemisajast stand-up'i ning pani ka etendusse sisse mõne kurja kommentaarid. Taustatööd tehes selgus aga, et bändiliikme Diana kohta on tehtud Perefoorumisse lausa eraldi kategooria. Kommentaarid, mis teemaarenduse jätkamiseks aga jäetud olid, olid lausa õõvastavad. «Perekooli foorum! Kus peaks olema pere kasvatamise ja laste kasvatamise kogemusi. Suvel me naersime selle üle. Aga mingi hetk on see, et kaua sa kannatad seda sopa loopimist,» rääkis Uibomägi.

Lauljanna on keelanud vanematel lugeda artikleid ja kommentaare, kuid armastusest lapse vastu on nad siiski seda teinud. See on aga löönud vanematel maa jalge all kõikuma ning neil on olnud raske aktsepteerida, et see on normaalne, millises valdkonnas lauljanna tegutseb.

«Keegi ju ei taha lugeda, et keegi su lähedase või su lapse kohta selliseid asju kirjutab. Arvan, et minu vanematele ja õdedele teeb see veel rohkem haiget kui mulle. Neil on ilmselt häbi minu pärast nende kommentaaride tõttu.»

Vaatamata Tanja õpetustele on lauljanna siiski mõnel hetkel kommentaare lugenud. Ta pidi pisarsilmi tunnistama, et tema enesehinnang on saanud nende sõnade tõttu suure hoobi.

«Radari» erisaade «Vihkav Eesti» portreteeris aina enam esile kerkinud vihakõne levikut Eestis. Saates jagasid kümned avaliku elu tegelased raputavaid lugusid, kuidas neid on kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud.