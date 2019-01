USA välisministeerium rahastab Valgamaa noorte keeleõpet

Projekti nimi on «English Access Microscholarship programm», mis sündis USA saatkonna ja Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla eestvedamisel. Programmi eesmärk on aidata väheste võimalustega 14-16 aastastel noortel enda inglise keele oskust parandada. Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla juhatuse liige Margit kolju ütles, et programmiga tahetakse kaasata 20-23 õpilast. «Praegu on pooled kohad juba täitunud,» lisas Kolju. Õppe hakkab pihta 6. veebruaril inglise keele taseme määramise testiga. Peale seda saadakse laste keeletasemest parem pilt ette ning teatakse, kuidas täpsemalt edasi minna. Tunnid hakkavad toimuma noorsootöökeskuse Tankla ruumides Valga jaamahoones. Kokku läbitakse kahe aasta jooksul 360 õppetundi ja 70 tundi muid tegevusi, nagu laagrid ja väljasõidud. Põhiline eesmärk on see, et programmis käivad lapsed hakkaksid inglise keeles vabalt suhtlema.