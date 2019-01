Tõrva ekstreemjooks tuleb taas

Mulgimaal toimuval Tõrva ekstreemjooksul selguvad 18. mail tänavused Eesti meistrid takistustega maastikujooksus. Tõrva ekstreemjooksul on kavas kokku kolm starti. Need on 4-kilomeetrine noortejooks, 12-kilomeetrine põhivõistlus ja kuuekilomeetrine lühijooks.